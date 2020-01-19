Симеоне назвал причину поражения "Атлетико" от "Эйбара"
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды от "Эйбара" (0:2) в матче 20-го тура чемпионата Испании.
"Подобного не должно было случиться, но в футболе возможно все. Мы неудачно начали матч и не сумели показать наш уровень в первом тайме. Произошедшее - моя вина. Соперник несколько раз предупредил нас, а затем воспользовался нашей ошибкой. Во втором тайме мы разыгрались, но так играть нужно было с первых минут. Футболистам необходимо понять, что матч начинается с первой минуты", - цитирует Симеоне Tribal Football.
После 20 матчей "Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|19
|31
|7
|Валенсия
|19
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|20
|26
|12
|Осасуна
|20
|25
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11