Симеоне назвал причину поражения "Атлетико" от "Эйбара"

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Симеоне назвал причину поражения "Атлетико" от "Эйбара"
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды от "Эйбара" (0:2) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

"Подобного не должно было случиться, но в футболе возможно все. Мы неудачно начали матч и не сумели показать наш уровень в первом тайме. Произошедшее - моя вина. Соперник несколько раз предупредил нас, а затем воспользовался нашей ошибкой. Во втором тайме мы разыгрались, но так играть нужно было с первых минут. Футболистам необходимо понять, что матч начинается с первой минуты", - цитирует Симеоне Tribal Football.

После 20 матчей "Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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