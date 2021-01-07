Симеоне назвал причину сенсационного вылета "Атлетико" из Кубка Испании

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение команды в матче 1/32 финала Кубка Испании с "Корнельей" (0:1) из третьего дивизиона.

"Соперник выиграл заслуженно. Они играли именно так, как планировали. "Корнелья" использовала стандарт и забила гол. Во втором тайме нам стало еще сложнее из-за удаления.

Мы не можем добиться успеха в Кубка Испании, поэтому в следующем году нам нужно найти решение этой проблемы. Мои игроки отдали все силы, но не всегда это приносит результат", - приводит слова Симеоне AS.

Мадридский клуб пропустил гол уже на седьмой минуте матча и не сумел отыграться.

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