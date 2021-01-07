Симеоне назвал причину сенсационного вылета "Атлетико" из Кубка Испании

Теги атлетико мадриддиего симеонекорнелья

Симеоне назвал причину сенсационного вылета "Атлетико" из Кубка Испании

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение команды в матче 1/32 финала Кубка Испании с "Корнельей" (0:1) из третьего дивизиона.

"Соперник выиграл заслуженно. Они играли именно так, как планировали. "Корнелья" использовала стандарт и забила гол. Во втором тайме нам стало еще сложнее из-за удаления. 
Мы не можем добиться успеха в Кубка Испании, поэтому в следующем году нам нужно найти решение этой проблемы. Мои игроки отдали все силы, но не всегда это приносит результат", - приводит слова Симеоне AS. 

Мадридский клуб пропустил гол уже на седьмой минуте матча и не сумел отыграться.

Не пропустите: "Атлетико" нацелился на Муссу Дембеле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетиком"

Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетиком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов