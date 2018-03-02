Симеоне назвал пять неприкасаемых игроков "Атлетико"

Теги атлетико мадриддиего симеоне

Симеоне назвал пять неприкасаемых игроков "Атлетико"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне назвал руководству клуба пять неприкасаемых игроков своей команды.

Так, по сведениям fichajes.com, наставник "матрасников" сообщил, что он не заинтересован в продаже ни за какие деньги защитника Лукаса Эрнандеса, полузащитников Коке, Сауля Ньигеса, Томаса Партея и форварда Диего Косты. Также аргентинец хотел бы сохранить на следующий сезоне голкипера Яна Облака и ведущего бомбардира команды Антуана Гризманна, однако их будущее зависит от желания самих игроков и готовности потенциальных покупателей выложить за каждого из них 100 миллионов евро.

Напомним, "Атлетико" продлил контракт с Партеем. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 26 61
3 Реал Мадрид 26 51
4 Валенсия 26 50
5 Севилья 26 42
6 Вильярреал 26 41
7 Эйбар 26 38
8 Жирона 26 37
9 Хетафе 26 36
10 Бетис 25 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Атлетик Бильбао 26 32
13 Эспаньол 26 31
14 Леганес 26 30
15 Реал Сосьедад 25 29
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 26 18
20 Малага 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов