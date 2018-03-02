Симеоне назвал пять неприкасаемых игроков "Атлетико"
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне назвал руководству клуба пять неприкасаемых игроков своей команды.
Так, по сведениям fichajes.com, наставник "матрасников" сообщил, что он не заинтересован в продаже ни за какие деньги защитника Лукаса Эрнандеса, полузащитников Коке, Сауля Ньигеса, Томаса Партея и форварда Диего Косты. Также аргентинец хотел бы сохранить на следующий сезоне голкипера Яна Облака и ведущего бомбардира команды Антуана Гризманна, однако их будущее зависит от желания самих игроков и готовности потенциальных покупателей выложить за каждого из них 100 миллионов евро.
Напомним, "Атлетико" продлил контракт с Партеем. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Особенный выезд Рафаэля Бенитеса: "Ньюкасл" едет в гости к "Ливерпулю"
-
Домашнее превосходство: ЦСКА открывает весеннюю часть РФПЛ поединком против "Урала"
-
Итоги 26 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Футбольная нация: символическая сборная лучших баскских игроков
-
Как "развести" китайцев на деньги: бизнес урок от Джексона Мартинеса
Лента новостей
-
Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"
-
Кака поделился мнением об успехах Криштиану Роналду
-
Суперкубок России может быть разыгран в Катаре
-
Симоне Индзаги прокомментировал возможность возглавить "Ювентус"
-
Мартинес отрицает наличие договорённости с "Интером"
-
"Порту" – "Спортинг" - 2:1 (обзор)
-
"Драконы" сильнее "львов": "Порту" взял верх над "Спортингом"
-
Гарай восстановился после травмы
-
Мойя в дебютном матче за "Реал Сосьедад" сделал больше сейвов, чем в любой другой игре этого сезона в составе "Атлетико"
-
Пять ключевых игроков ПСЖ пропустят матч с "Труа"
-
"Атлетико" нашёл замену Карраско
-
Особенный выезд Рафаэля Бенитеса: "Ньюкасл" едет в гости к "Ливерпулю"
-
"Монако" – "Бордо" - 2:1 (обзор)
-
"Монако" одержал волевую победу над "Бордо"
-
Хамес близок к возвращению в строй
-
Домашнее превосходство: ЦСКА открывает весеннюю часть РФПЛ поединком против "Урала"
-
"Боруссия М" – "Вердер" - 2:2 (обзор)
-
Менхенгладбахская "Боруссия" и "Вердер" расписали результативную ничью
-
Промес готов забить "Локомотиву"
-
"Интер" согласовал первый летний трансфер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|65
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|61
|3
|Реал Мадрид
|26
|51
|4
|Валенсия
|26
|50
|5
|Севилья
|26
|42
|6
|Вильярреал
|26
|41
|7
|Эйбар
|26
|38
|8
|Жирона
|26
|37
|9
|Хетафе
|26
|36
|10
|Бетис
|25
|36
|11
|Сельта Виго
|26
|35
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|32
|13
|Эспаньол
|26
|31
|14
|Леганес
|26
|30
|15
|Реал Сосьедад
|25
|29
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|25
|20
|18
|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|26
|18
|20
|Малага
|26
|13