Симеоне назвал сильные стороны "Байера"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Байера" выделил сильные стороны соперника.

"У "Байера" чётко поставленная игра с высоким уровнем организации. Эта команда всегда играет с характером, независимо от места проведения встречи. В ней много талантливых и быстрых футболистов", - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Атлетико" - "Байер" состоится сегодня в 19:55 по московскому времени.

По итогам двух туров в активе мадридцев 4 очка, а у леверкузенцев - 0.

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