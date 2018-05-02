Симеоне не будет руководить "Атлетико" в матче с "Арсеналом"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассуждает о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Арсеналом", в котором он не сможет руководить командой из-за удаления в первом матче, завершившемся со счетом 1:1.

"Как мы видим по нынешнему еврокубковому сезону, ни один результат первой игры не может быть гарантией спокойствия во второй. Надеемся, что команда будет готова к предстоящему противостоянию. Не вижу никаких проблем в том, что руководить командой со скамейки запасных будет Херман Бургос. Мы знакомы с ранних лет и понимаем друг друга с полуслова. Он полностью готов к работе в завтрашнем матче.

"Арсенал" - команда с превосходными футболистами и отличным тренером. Лондонцы отличаются креативностью на поле, а мозгом команды является Месут Озил. В общем, команда замечательная, но других в этой стадии турнира и быть не может", - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч "Атлетико" - "Арсенал" состоится 3 мая и начнется в 22:05 мск.

Не пропустите: Венгер: "Арсенал" знает, что нужно сделать в матче с "Атлетико". | http://soccernews.ru