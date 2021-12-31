Симеоне не хочет перехода Мораты в "Барселону"
Фото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен
Будущее испанского нападающего "Атлетико" Альваро Мораты, который в данный момент выступает за "Ювентус" на правах аренды, остается неопределенным.
В игроке заинтересована "Барселона". Главный тренер каталонцев Хави уже общался с испанцем и лично хочет подписания форварда.
Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не хочет, что "матрасники" проводили операцию с "Барсой" по Морате.
По информации источника, аргентинский специалист не хочет усиливать прямого конкурента по Ла Лиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14