Симеоне не хочет перехода Мораты в "Барселону"

Фото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен

Будущее испанского нападающего "Атлетико" Альваро Мораты, который в данный момент выступает за "Ювентус" на правах аренды, остается неопределенным.

В игроке заинтересована "Барселона". Главный тренер каталонцев Хави уже общался с испанцем и лично хочет подписания форварда.

Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не хочет, что "матрасники" проводили операцию с "Барсой" по Морате.

По информации источника, аргентинский специалист не хочет усиливать прямого конкурента по Ла Лиге.

Также не пропустите: Стало известно, какую зарплату требовал Дембеле у "Барселоны". | http://soccernews.ru