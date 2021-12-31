Симеоне не хочет перехода Мораты в "Барселону"

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Симеоне не хочет перехода Мораты в "Барселону"Фото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен

Будущее испанского нападающего "Атлетико" Альваро Мораты, который в данный момент выступает за "Ювентус" на правах аренды, остается неопределенным.

В игроке заинтересована "Барселона". Главный тренер каталонцев Хави уже общался с испанцем и лично хочет подписания форварда.

Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не хочет, что "матрасники" проводили операцию с "Барсой" по Морате.

По информации источника, аргентинский специалист не хочет усиливать прямого конкурента по Ла Лиге.

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