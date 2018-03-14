Симеоне: "Не обращаем внимание на то, что являемся фаворитами на победу в Лиге Европы"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о статусе фаворита своей команды в борьбе за выигрыш Лиги Европы.

"Являемся ли мы фаворитами Лиги Европы? Мы не думаем так далеко, у нас впереди - каждый следующий матч. Это задача ваша, прессы, определять фаворитов. А мы должны выходить на поле и играть", - цитирует наставника "матрасников" Чемпионат.

Напомним, два форварда "Атлетико" пропустят матч с "Локомотивом". | soccernews.ru