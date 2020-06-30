Симеоне не стал комментировать конфликт в "Барселоне"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне порассуждал о предстоящем матче Примеры против "Барселоны".

"Мы много раз играли с "Барсой", поэтому не собираемся кардинально меняться - "Атлетико" будет сильной оборонительной командой с большим количеством полузащитников. Нам предстоит матч против лучшей команды мира с великолепными футболистами, которые привыкли побеждать. Конфликт в "Барселоне"? Не буду высказываться о происходящем в других раздевалках", - приводит слова Симеоне Marca.

Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

"Сине-гранатовые" опережают "матрасников" в турнирной таблице испанского чемпионата на 11 очков.

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