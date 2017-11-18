Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не заинтересован в работе с "Эвертоном".

Ранее Sky Sports сообщил, что боссы "Эвертона" начали переговоры с аргентинцем.

"Моё будущее связано с "Атлетико". Им придётся смириться с этим как минимум в следующие пару лет. Я абсолютно уверен на этот счёт", - сказал он.

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