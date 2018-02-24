Симеоне недоволен тем, что в Китае все еще открыто трансферное окно

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне опасается, что китайские клубы захотят подписать кого-то из футболистов его команды.

"Да, я обеспокоен, что в Китае все еще открыто трансферное окно. За это время всякое может случиться. Было бы лучше, если трансферное окно будет закрываться для всех в одно и то же время" - приводит слова Симеоне FourFourTwo.

Отметим, что в Китае трансферное окно закрывается 28 февраля.

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