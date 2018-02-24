Симеоне недоволен тем, что в Китае все еще открыто трансферное окно

Теги атлетико мадриддиего симеоне

Симеоне недоволен тем, что в Китае все еще открыто трансферное окно

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне опасается, что китайские клубы захотят подписать кого-то из футболистов его команды.

"Да, я обеспокоен, что в Китае все еще открыто трансферное окно. За это время всякое может случиться. Было бы лучше, если трансферное окно будет закрываться для всех в одно и то же время" - приводит слова Симеоне FourFourTwo.

Отметим, что в Китае трансферное окно закрывается 28 февраля.

Читайте также: Симеоне сделал заявление по будущему Торреса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 24 33
11 Бетис 24 33
12 Леганес 25 30
13 Реал Сосьедад 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов