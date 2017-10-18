Симеоне: "Ничья с "Карабахом" - неожиданный результат"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат с "Карабахом" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Неожиданно получилось. В первом тайме мы упустили несколько моментов. Во втором боялись потерять очки и было давление. Но мы исправим ситуацию. Хотим прибавить, но для этого надо работать.

Как мне игра "Карабаха"? Хочу отметить игру Ибрахима Шехича. Он отразил реальные угрозы. Они хорошо использовали пустоты в нашей обороне. Также «Карабах» довольно опасно переходит из обороны в атаку.

Не думаю, что у нас плохая физическая подготовка. Единственная проблема в том, что мы не смогли реализовать свои моменты в первом тайме. Не сказал бы, что мы плохо играем. Ребята бьются на поле и до конца играют", - приводят слова Симеоне азербайджанские СМИ.

Таким образом после трех туров "Атлетико" имеет в своем активе всего два очка и занимает третье место в группе.

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