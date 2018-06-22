Симеоне о сборной Аргентины: "Команда потеряна"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне раскритиковал сборную Аргентины и ее наставника Хорхе Сампаоли.

Так, в аудиозаписи, которая попала в руки испанских СМИ, 48-летний специалист, обращаясь к своему ассистенту Герману Бургосу, заявил: " Что с Сампаоли сейчас происходит, что случилось с национальной сборной за последние четыре года? К сожалению, в команде воцарилась анархия, нет ни руководства командой, ни лидеров. Я вижу, что команда потеряна ".

Не пропустите: страдания Месси в Нижнем Новгороде в фото. | soccernews.ru