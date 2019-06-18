Симеоне - о трансфере Фелиша: "Атлетико" любит покупать молодых игроков"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о форварде "Бенфики" Жоау Фелише, который, возможно, перейдет в мадридский клуб.
"Атлетико" любит покупать молодых игроков, чтобы они потом развивались в клубе. Так было с Облаком, Хименесом, Эрнандесом и Гризманн.
Нам нужны молодые футболисты, которые будут впитывать наши идеи", - сказал Симеоне.
Трансфер игрока обойдется клубу в 120 миллионов евро, а зарабатывать Фелиш будет 6 миллионов евро в год.
В минувшем сезоне Фелиш провел 42 игры, в которых отметился 20 голами и 8 ассистами.
Ранее сообщалось, что "Бенфика" опровергла наличие договорённости с "Атлетико" по трансферу Фелиша.
А еще: "Атлетико" может подписать Фелиша| http://soccernews.ru
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