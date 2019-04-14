Симеоне: "Облак - лучший вратарь мира"



Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что Ян Облак является лучшим вратарем мира.

"Облак - лучший вратарь мира. Нам повезло, что он играет за "Атлетико". Он очень прибавил и играет очень здорово. Ян перешел в "Атлетико" много лет назад, заслужив переход работой и терпением", - цитирует Симеоне Goal.

Также наставник прокомментировал информацию о возможном уходе из команды форварда Антуана Гризманна.

"Гризманн является одним из капитанов "Атлетико". Мы приложили огромные усилия, чтобы сохранить его. Антуан счастлив в "Атлетико". Я думаю, что он никуда не уйдет", - добавил аргентинский специалист.

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