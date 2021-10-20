Симеоне объяснил, почему не пожал руку Клоппу после матча Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Диего Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне объяснил, почему он не пожал руку наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этой встрече "матрасники" на своем поле проиграли со счетом 2:3.

"Обычно я не жму тренеру другой команды руку после матча. Мне это не нравится, я не считаю нужным это делать. После матча всегда кто-то недоволен. Я не разделяю данную традицию. Но я обязательно поприветствую Клоппа при следующей встрече", - приводит слова Симеоне Goal.com.

"Атлетико", набрав четыре очка, занимает второе место в группе С. Следующий матч мадридский клуб в Лиге чемпионов вновь проведет против "Ливерпуля". Встреча состоится в Англии 3 ноября.

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