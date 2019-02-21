Симеоне объяснил свой провокационный жест в матче с "Ювентусом"

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Симеоне объяснил свой провокационный жест в матче с "Ювентусом"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне объяснил свой провокационный жест в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Напомним, что после одного из голов своей команды аргентинский наставник руками изобразил яйца.

"Согласен, не самый красивый жест, но это исходило от сердца. Это значит, что у нас есть яйца, большие яйца. Я уже делал это, когда был игроком. Для того чтобы выпустить Коке и Косту в старте после месяца отсутствия, нужны яйца. И я выпустил их. Извиняюсь, если кого-то этим обидел", - приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, что "Атлетико" обыграл "Ювентус" со счётом 2:0. Ответный матч между этими командами состоится 12 марта в Турине.

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