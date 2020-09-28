Симеоне оценил дебют Луиса Суареса за "Атлетико"

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Симеоне оценил дебют Луиса Суареса за "Атлетико"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне остался доволен дебютом новичка своей команды Луиса Суареса.

Уругваец вышел на замену в середине второго тайма матча с "Гранадой" и записал в свой актив три результативных действия - 2 гола + 1 ассист.

"Я не придал особого значения его дублю, но его голевая передача, бег и движение действительно выделялись. Суарес всегда знает, что ему нужно делать - играть на команду. Прибытие игрока такого калибра совершенствует нас, но "Атлетико" и до этого был хорош. Прибытие Луиса создаёт очень хорошую внутреннюю конкуренцию", - приводит слова Симеоне Goal.com.

33-летний Суарес перешёл в "Атлетико" из "Барселоны", заключив контракт до 2022 года.

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