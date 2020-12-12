Симеоне оценил игроков "Реала"

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Симеоне оценил игроков "Реала"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о игроках соперника и ожидании от встречи с "Реалом".

"Я в восторге от соперника, у них отличные игроки. Они уже не первый год показывают свой высокий уровень, даже возрастные футболисты. Мы в предвкушении большой игры", — сказал Симеоне на пресс-конференции, сообщает tuttomercatoweb.com

Аргентинец не подтвердил участие в игре Луиса Суареса.

"Не стоит забывать, Луис не играл 20 дней, он перенес коронавирус. Вполне естественно, что потребуется время, пока он вернется в основу. Но он действительно важен для нас".

Мадридское дерби состоится в субботу, 12 декабря в 23:00 по московскому времени.

"Атлетико" на данный момент возглавляет таблицу в Ла Лиге имея в активе 26 очков после 10 матчей. "Королевский клуб" отстает на 6 очков, но сыграли на 1 игру больше.

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