Симеоне оценил игру "Атлетико" в матче с "Бетисом"

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Симеоне оценил игру "Атлетико" в матче с "Бетисом"

Фото: инстаграм Диего Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением об игре своей команды в победном матче 12-го тура чемпионата Испании с севильским "Бетисом" (3:0).

"Атлетико" контролировал ход матча все 90 минут. Мы играли так, как хотели. Мы проделали отличную работу и могли забивать больше голов. Гризманн сыграл на своем уровне. Именно такого Антуана мы и хотели видеть после возвращения, но ему нужно продолжать работать", - цитирует Симеоне AS.

"Атлетико", набрав 22 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч "матрасники" проведут 7 ноября на выезде с "Валенсией".

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