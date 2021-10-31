Симеоне оценил игру "Атлетико" в матче с "Бетисом"
Фото: инстаграм Диего Симеоне/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением об игре своей команды в победном матче 12-го тура чемпионата Испании с севильским "Бетисом" (3:0).
"Атлетико" контролировал ход матча все 90 минут. Мы играли так, как хотели. Мы проделали отличную работу и могли забивать больше голов. Гризманн сыграл на своем уровне. Именно такого Антуана мы и хотели видеть после возвращения, но ему нужно продолжать работать", - цитирует Симеоне AS.
"Атлетико", набрав 22 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч "матрасники" проведут 7 ноября на выезде с "Валенсией".
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
|20
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14