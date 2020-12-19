Симеоне оценил игру Суареса в матче с "Эльче"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением об игре своей команды в матче 14-го тура чемпионата Испании с "Эльче" (3:1).

"Важно, что мы сумели реализовать свои моменты в первом тайме. Во второй половине мы продолжали атаковать и вновь забили. Да, сопернику удалось сократить разрыв в счете, но затем мы забили третий гол.

"Я очень доволен игрой Луиса Суареса, его физической формой. Второй гол получился очень классным. Также я доволем Эрмосо и Лемаром", - приводит слова Симеоне La Vanguardia.

В нынешнем сезоне 33-летний Суарес провел за "Атлетико" 13 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ювентус" могут лишить очков из-за возможного трансфера Суареса. | http://soccernews.ru