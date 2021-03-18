Симеоне оценил поражение "Атлетико" от "Челси"

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Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвёл итоги противостояния с "Челси" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Матрасники" проиграли "синим" в обоих матчах: 0:1 - дома и 0:2 - на выезде.

"Соперник заслужил победу по сумме двух матчей. Первый матч получился равным, но они забили мяч. Сегодня "Челси" сыграл лучше нас и заслуженно взял верх. Мы пытались найти возможность для гола, но не смогли этого сделать, несмотря на все усилия.

Раздражение игроков можно понять, когда их убирают с поля. Мы пытались изменить игру в нападении и по-другому строить свои атаки. Я не ищу оправданий. Соперник сыграл лучше. Нужно поздравить их, извлечь урок и двигаться дальше.

Мы высоко прессинговали, но отобрать мяч не могли. Пытались поменять схему игры, старались давить, но им удалось с этим справиться. Соперник был просто лучше нас. Добавить здесь нечего. Нам нужно прибавлять", - сказал Симеоне.

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