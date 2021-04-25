Симеоне оценил шансы "Атлетико" на чемпионство в Ла Лиге

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Симеоне оценил шансы "Атлетико" на чемпионство в Ла Лиге

Фото: инстаграм Диего Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о шансах команды завоевать титул чемпиона Испании.

"Атлетико" входит в число команд, которые ведут борьбу за титул. Несправедливо не считать нас фаворитам. Мы идем к чемпионству от матча к матчу", - приводит слова Симеоне Marca.

Следующий матч "Атлетико" проведет сегодня, 25 апреля, с "Атлетико" из Бильбао на выезде. Встреча начнется в 22:00 мск.

"Атлетико" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Реал" на два очка и имея матч в запасе. Также мадридцы на пять очков опережают "Барселону", которая провела на один матч меньше.

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Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
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