Симеоне оценил шансы "Атлетико" на чемпионство в Ла Лиге

Фото: инстаграм Диего Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о шансах команды завоевать титул чемпиона Испании.

"Атлетико" входит в число команд, которые ведут борьбу за титул. Несправедливо не считать нас фаворитам. Мы идем к чемпионству от матча к матчу", - приводит слова Симеоне Marca.

Следующий матч "Атлетико" проведет сегодня, 25 апреля, с "Атлетико" из Бильбао на выезде. Встреча начнется в 22:00 мск.

"Атлетико" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Реал" на два очка и имея матч в запасе. Также мадридцы на пять очков опережают "Барселону", которая провела на один матч меньше.

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