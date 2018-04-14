Симеоне оценил шансы "Атлетико" в противостоянии с "Арсеналом"

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Симеоне оценил шансы "Атлетико" в противостоянии с "Арсеналом"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне оценил шансы своей команды в противостоянии с "Арсеналом" в рамках 1/2 финала Лиги Европы.

"Это, вероятно, сильнейший соперник в историческом плане. У "Арсенала" весьма богатая история в еврокубках, по-настоящему значимый и очень умелый тренер, а также футболисты, которые здорово играют. Шансы в этом противостоянии - 50 на 50" - цитирует Симеоне AS.

Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и "Атлетико" состоится 26 апреля в Лондоне, а ответный - 3 мая в Мадриде.

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