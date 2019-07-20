Симеоне оценил выступление Месси на Кубке Америки-2019
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мыслями об игре Лионеля Месси в составе сборной Аргентины на прошедшем Кубке Америки-2019.
"Я считаю, что Месси вёл команду за собой на Кубке Америки. Другие мнения на этот счёт мне неинтересны. Каждый может думать, что хочет. Но я видел, что Месси действовал как лидер", - цитирует Симеоне TyC Sports.
Напомним, что аргентинцы заняли третье место на континентальном первенстве.
Что касается Месси, то он забил 1 гол и сделал 1 ассист на турнире, проведя при этом 6 матчей.
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