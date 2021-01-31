Симеоне одержал больше всех побед среди тренеров Ла Лиги в XXI веке
В матче 21-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" под предводительством Диего Симеоне одолел "Кадис" (4:2).
Эта победа для аргентинского специалиста стала 214-й в чемпионате во главе мадридского клуба. Среди тренеров это лучший результат в XXI веке.
Симеоне опередил бывшего тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде, у которого 213 побед. Следом расположились Хоакин Капаррос (183 победы), Мануэль Пеллегрини (175) и Унаи Эмери (162).
Напомним, у "Атлетико", который лидирует в Ла Лиге, 50 очков после 19 матчей. Это на 10 баллов больше, чем у "Реала". Кроме того, у "матрасников" есть матч в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14