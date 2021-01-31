Симеоне одержал больше всех побед среди тренеров Ла Лиги в XXI веке

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Симеоне одержал больше всех побед среди тренеров Ла Лиги в XXI векеВ матче 21-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" под предводительством Диего Симеоне одолел "Кадис" (4:2).

Эта победа для аргентинского специалиста стала 214-й в чемпионате во главе мадридского клуба. Среди тренеров это лучший результат в XXI веке.

Симеоне опередил бывшего тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде, у которого 213 побед. Следом расположились Хоакин Капаррос (183 победы), Мануэль Пеллегрини (175) и Унаи Эмери (162).

Напомним, у "Атлетико", который лидирует в Ла Лиге,  50 очков после 19 матчей. Это на 10 баллов больше, чем у "Реала". Кроме того, у "матрасников" есть матч в запасе.

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