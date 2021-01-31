Симеоне одержал больше всех побед среди тренеров Ла Лиги в XXI веке

В матче 21-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" под предводительством Диего Симеоне одолел "Кадис" (4:2).

Эта победа для аргентинского специалиста стала 214-й в чемпионате во главе мадридского клуба. Среди тренеров это лучший результат в XXI веке.