Симеоне одержал свою 300-ю победу во главе "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в матче против "Реал Сосьедад" (2:0) одержал юбилейную, 300 по счету, победу во главе мадридского клуба (во всех турнирах), сообщает Opta.

Всего "матрасники" под предводительством аргентинца сыграли 499 игр. В 300 случаях (60,1%) были одержаны победы. До этого только Луис Арагонес мог похвастаться таким количеством выигранных матчей. Однако, испанец достиг этой отметки за 587 матчей.