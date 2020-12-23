Симеоне одержал свою 300-ю победу во главе "Атлетико"

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Симеоне одержал свою 300-ю победу во главе "Атлетико"Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в матче против "Реал Сосьедад" (2:0) одержал юбилейную, 300 по счету, победу во главе мадридского клуба (во всех турнирах), сообщает Opta.

Всего "матрасники" под предводительством аргентинца сыграли 499 игр. В 300 случаях (60,1%) были одержаны победы. До этого только Луис Арагонес мог похвастаться таким количеством выигранных матчей. Однако, испанец достиг этой отметки за 587 матчей.

Напомним, что Диего Симеоне находится у руля мадридцев с 2011 года. На данный момент его команда возглавляет таблицу Ла Лиги.

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