Симеоне: "Однажды хотел бы возглавить национальную сборную Аргентины"

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Симеоне: "Однажды хотел бы возглавить национальную сборную Аргентины"Наставник "Атлетико" Диего Симеоне не стал скрывать, что в будущем хотел бы возглавить сборную Аргентины. 

"Я люблю аргентинский футбол, так как я там получил свой первый тренерский опыт. Однажды хотел бы возглавить национальную сборную, но не сейчас. Мне необходимо дышать футболом каждый день", - сказал он.

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