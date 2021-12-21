Симеоне одобрил продажу Триппьера в клуб АПЛ

Фото инстаграм Кирана Триппьера

Фланговый защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер, вероятно, продолжит карьеру в "Ньюкасле".

По информации Todofichajes, переговоры между клубами о трансфере 31-летнего футболиста находятся на продвинутой стадии.

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне уже одобрил возвращение английского фулбека на родину.

Ожидается, что "сороки" заплатят за Триппьера около 18 миллионов евро.

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