Симеоне определился с приоритетным кандидатом на замену Гризманну

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне определился с приоритетным кандидатом на замену ведущему форварду своей команды Антуану Гризманну.

Как информирует испанская пресса, в случае расставания с французом следующим летом, наставник "матрасников" хотел бы видеть своим подопечным нападающего французского ПСЖ Эдинсона Кавани. По мнению аргентинского специалиста, вместе с Диего Костой уругваец мог бы составить одну из самых грозных атак в Европе.

Напомним, вчера "Атлетико" минимально обыграл "Сельту". | soccernews.ru