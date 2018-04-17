Симеоне определился с приоритетным кандидатом на замену Облаку

Теги атлетико мадридян облакдиего симеонеяспер силлессенбарселона

Симеоне определился с приоритетным кандидатом на замену ОблакуГлавный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне определился с приоритетным кандидатом на замену голкиперу своей команды Яну Облаку, к которому проявляют интерес сразу несколько европейских топ-клубов.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания со словенцем "матрасники" предпримут попытки подписать вратаря каталонской "Барселоны" Яспера Силлессена. На "Ванда Метрополитано" надеются, что 28-летний страж ворот "сине-гранатовых" будет не против променять место на скамейке запасных на "Камп Ноу" на стабильную игровую практику.

В нынешнем сезоне Силлессен пропустил всего 2 мяча в 9 матчах за "Барселону".

Напомним, в 154 матчах за "Атлетико" Облак пропустил на 33 гола меньше Куртуа. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 32 71
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 32 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Алавес 32 38
16 Эспаньол 31 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов