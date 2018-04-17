Симеоне определился с приоритетным кандидатом на замену Облаку

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне определился с приоритетным кандидатом на замену голкиперу своей команды Яну Облаку, к которому проявляют интерес сразу несколько европейских топ-клубов.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания со словенцем "матрасники" предпримут попытки подписать вратаря каталонской "Барселоны" Яспера Силлессена. На "Ванда Метрополитано" надеются, что 28-летний страж ворот "сине-гранатовых" будет не против променять место на скамейке запасных на "Камп Ноу" на стабильную игровую практику.

В нынешнем сезоне Силлессен пропустил всего 2 мяча в 9 матчах за "Барселону".

Напомним, в 154 матчах за "Атлетико" Облак пропустил на 33 гола меньше Куртуа. | soccernews.ru