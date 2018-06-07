Симеоне определился с заменой для Гризманна

Теги атлетико мадриддиего симеонеантуан гризманнсусомилан

Симеоне определился с заменой для ГризманнаГлавный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне определился с заменой для форварда своей команды Антуана Гризманна, которого слухи активно "сватают" в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям Cadena Ser, альтернативой 27-летнему нападающему наставник "матрасников" выбрал вингера "Милана" Сусо. При этом испанский клуб планирует предпринять попытки подписать ведущего игрока "россонери", даже если в итоге француз останется на "Ванда Метрополитано".

Напомним, "Барселона" поставила ультиматум Гризманну. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов