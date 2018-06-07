Симеоне определился с заменой для Гризманна

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне определился с заменой для форварда своей команды Антуана Гризманна, которого слухи активно "сватают" в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям Cadena Ser, альтернативой 27-летнему нападающему наставник "матрасников" выбрал вингера "Милана" Сусо. При этом испанский клуб планирует предпринять попытки подписать ведущего игрока "россонери", даже если в итоге француз останется на "Ванда Метрополитано".

Напомним, "Барселона" поставила ультиматум Гризманну. | soccernews.ru