Симеоне определился с заменой для Облака

Теги атлетико мадриддиего симеонеян облактибо куртуачелси

Симеоне определился с заменой для ОблакаГлавный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне определился с возможной заменой для голкипера своей команды Яна Облака.

Так, по сведениям AS, наставник "матрасников", в случае расставания с 24-летним словенцем, на которого претендуют французский ПСЖ и туринский "Ювентус", планирует подписать Тибо Куртуа из лондонского "Челси". Аргентинский специалист намерен воспользоваться тем, что бельгийский страж ворот "аристократов" по семейным обстоятельствам желает вернуться в Мадрид.

Напомним, "Атлетико" отказался от приобретения хавбека ПСЖ из-за его высокой зарплаты. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов