Симеоне определился с заменой для Облака

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне определился с возможной заменой для голкипера своей команды Яна Облака.

Так, по сведениям AS, наставник "матрасников", в случае расставания с 24-летним словенцем, на которого претендуют французский ПСЖ и туринский "Ювентус", планирует подписать Тибо Куртуа из лондонского "Челси". Аргентинский специалист намерен воспользоваться тем, что бельгийский страж ворот "аристократов" по семейным обстоятельствам желает вернуться в Мадрид.

Напомним, "Атлетико" отказался от приобретения хавбека ПСЖ из-за его высокой зарплаты. | soccernews.ru