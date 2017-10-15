Симеоне: "Отличная игра команд, которые не похожи друг на друга"
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча против "Барселоны" (1:1).
"Отличная игра команд, которые не похожи друг на друга. Мы здорово провели первую половину встречи, однако начиная с 60-й минуты соперник атаковал больше, потому что ему нужно было отыгрываться. Мы хорошо защищались, но играли не так, как умеем.
Сауль продолжает прогрессировать. Это очень важный для нас футболист, возлагаем на него большие надежды в будущем. Надеюсь, что он продолжит в том же духе, он становится более профессиональным как игрок и зрелым как человек. Гризманн, пожалуй, провел лучшую домашнюю игру: у него было несколько моментов, он отрабатывал в защите, цеплялся за мяч" - приводит слова Симеоне Marca.
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|Реал Мадрид
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|Атлетико Мадрид
|8
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|Севилья
|8
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|8
|14
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|Реал Сосьедад
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|13
|8
|Вильярреал
|8
|13
|9
|Бетис
|8
|13
|10
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
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|Сельта Виго
|7
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|Хетафе
|8
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|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
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|Эйбар
|8
|7
|17
|Жирона
|8
|6
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|Лас Пальмас
|7
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|19
|Алавес
|8
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|20
|Малага
|8
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