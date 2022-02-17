Симеоне отреагировал на сенсационное поражение "Атлетико" от "Леванте"
Фото: инстаграм Диего Симеоне/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о поражении своей команды в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (0:1).
"Мы плохо сыграли и упустили шанс поправить ситуацию в Ла Лиге. Теперь придется прикладывать двойные усилия для улучшения положения. После поражений всегда больно. В раздевалке после матча было тихо. Завтра я поговорю с игроками, выслушаю их мнение и скажу свое слово.
Многие считают, что "Атлетико" потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов, но я так не думаю. Впрочем, мне нужно доказать это не словами, а фактами. Команде нужно принять реальность и двигаться вперед", - приводит слова Симеоне AS.
"Атлетико", набрав в 24 матчах 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14