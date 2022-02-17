Симеоне отреагировал на сенсационное поражение "Атлетико" от "Леванте"

Фото: инстаграм Диего Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о поражении своей команды в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (0:1).

"Мы плохо сыграли и упустили шанс поправить ситуацию в Ла Лиге. Теперь придется прикладывать двойные усилия для улучшения положения. После поражений всегда больно. В раздевалке после матча было тихо. Завтра я поговорю с игроками, выслушаю их мнение и скажу свое слово.

Многие считают, что "Атлетико" потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов, но я так не думаю. Впрочем, мне нужно доказать это не словами, а фактами. Команде нужно принять реальность и двигаться вперед", - приводит слова Симеоне AS.

"Атлетико", набрав в 24 матчах 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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