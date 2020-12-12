Симеоне ответил Зидану на слова про фаворита Примеры

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне спокойно отреагировал на заявление главного тренера "Реала" Зинедина Зидана о том, что "матрасники" являются фаворитами в гонке за чемпионство в Примере.

"Обычно я не комментирую мнения коллег. У каждого оно своё и развивается так, как тренер его понимает. Я уважаю все мнения, положительные или отрицательные", - цитирует аргентинского специалиста Marca.

Сегодня в 23:00 по московскому времени "Реал" примет "Атлетико" в рамках 13-го тура чемпионата Испании.

Сейчас "матрасники" опережают "сливочных" на 6 очков, имея при этом матч в запасе.

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