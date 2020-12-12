Симеоне ответил Зидану на слова про фаворита Примеры
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне спокойно отреагировал на заявление главного тренера "Реала" Зинедина Зидана о том, что "матрасники" являются фаворитами в гонке за чемпионство в Примере.
"Обычно я не комментирую мнения коллег. У каждого оно своё и развивается так, как тренер его понимает. Я уважаю все мнения, положительные или отрицательные", - цитирует аргентинского специалиста Marca.
Сегодня в 23:00 по московскому времени "Реал" примет "Атлетико" в рамках 13-го тура чемпионата Испании.
Сейчас "матрасники" опережают "сливочных" на 6 очков, имея при этом матч в запасе.
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|Атлетик Бильбао
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|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
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|20
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|14
|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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