Симеоне: "Первое поражение после 20 матчей - это всегда шаг вперед"

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Симеоне: "Первое поражение после 20 матчей - это всегда шаг вперед"Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (0:1).

По словам специалиста, игра шла до первой ошибки одной из команд. 

"Игра шла до первой ошибки. Это был равный и тяжелый матч. Мы ошиблись, а они - нет, поэтому мы и проиграли. "Эспаньол" играл тактически грамотно. В целом, команды показали хороший футбол. 

Первое поражение после 20 матчей - это всегда шаг вперед, а не назад. Надеюсь, у нас снова получится серия из 20 игр без поражений", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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