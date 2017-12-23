Симеоне: "Первое поражение после 20 матчей - это всегда шаг вперед"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (0:1).

По словам специалиста, игра шла до первой ошибки одной из команд.

"Игра шла до первой ошибки. Это был равный и тяжелый матч. Мы ошиблись, а они - нет, поэтому мы и проиграли. "Эспаньол" играл тактически грамотно. В целом, команды показали хороший футбол.

Первое поражение после 20 матчей - это всегда шаг вперед, а не назад. Надеюсь, у нас снова получится серия из 20 игр без поражений", - сказал он. | http://soccernews.ru