Симеоне: "Победа над "Барселоной" - это единственный шанс сохранить шансы на чемпионство"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне надеется на победу над "Барселоной" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
"Мы еще ни разу не побеждали "Барселону" на "Камп Ноу". Безусловно, я настроен очень оптимистично. Победа над "Барселоной" - это единственный шанс сохранить шансы на чемпионство. От этого матча зависит все. Игроков мотивирует тот факт, что мы является ближайшим преследователем "Барселоны".
Мы уважаем Месси, но не боимся его. Штрафные Лионеля - это чистейшее мастерство. Нам нужно очень аккуратно действовать против него.
Вальверде проводит прекрасную работу в "Барселоне". В прошлом сезоне с ними произошло в Риме то же, что и с нами в этом году в Турине. Но сейчас положение "Барселоны" вызывает зависть. Они вышли в финал Кубка Испании, с большим отрывом лидируют в чемпионате, сыграют в четвертьфинале Лиги Чемпионов", - приводит слова Симеоне Marca.
Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится 6 апреля и начнется в 22:45 мск. После 30 туров "Атлетико" занимает второе место в Примере, отставая от лидирующей "Барселоны" на восемь очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|30
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23