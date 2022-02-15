Симеоне побил исторический рекорд Ла Лиги

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Симеоне побил исторический рекорд Ла Лиги

Фото твиттер Диего Симеоне

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне в очередной раз стал рекордсменом чемпионата Испании.

Аргентинец вышел на первое место в истории Ла Лиги по числу побед среди тренеров-иностранцев.

51-летний Симеоне, возглавивший "Атлетико" в декабре 2011 года, выиграл 235-й матч в испанском первенстве.

Действующий рулевой "матрасников" превзошёл достижение Фердинанда Даучика, который работал на Пиренеях с 1950 по 1977 год.

Не пропустите: "Атлетико" установил антирекорд по пропущенным голам при Симеоне в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
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