Симеоне поделился мнением о "Барселоне" без Месси

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победный матч с "Барселоной" в рамках седьмого тура Ла Лиги (2:0).

"Мы провели хорошую игру, были организованными, очень хорошо переходили из обороны в атаку. Они много владели мячом, но мы смогли сыграть так, как хотели.

Таймы были одинаковыми – "Барса" много владела мячом. В первом тайме наши контратаки были очень хороши, во втором – не совсем".

О Жоау Феликсе

"В конце первого тайма я подошел к нему и сказал, что мы хотим, чтобы он делал то, что делал сейчас – был решительным, разворачивал игру и немедленно создавал угрозу воротам соперника".

О Лемаре

"Я всегда счастлив, когда игрок работает, работает и еще раз работает".

О "Барселоне"

"Это первый раз, когда мы играли против "Барселоны" без Месси. Они владели мячом столько же, сколько и всегда, но дело в том, что Месси уникален", – сказал сказал аргентинский наставник.

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