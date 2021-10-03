Симеоне поделился мнением о "Барселоне" без Месси
Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победный матч с "Барселоной" в рамках седьмого тура Ла Лиги (2:0).
"Мы провели хорошую игру, были организованными, очень хорошо переходили из обороны в атаку. Они много владели мячом, но мы смогли сыграть так, как хотели.
Таймы были одинаковыми – "Барса" много владела мячом. В первом тайме наши контратаки были очень хороши, во втором – не совсем".
О Жоау Феликсе
"В конце первого тайма я подошел к нему и сказал, что мы хотим, чтобы он делал то, что делал сейчас – был решительным, разворачивал игру и немедленно создавал угрозу воротам соперника".
О Лемаре
"Я всегда счастлив, когда игрок работает, работает и еще раз работает".
О "Барселоне"
"Это первый раз, когда мы играли против "Барселоны" без Месси. Они владели мячом столько же, сколько и всегда, но дело в том, что Месси уникален", – сказал сказал аргентинский наставник.
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|Команда
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|О
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Валенсия
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14