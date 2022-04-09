Симеоне поделился мнением о критике в адрес "Атлетико"

Фото: твиттер "Атлетико"\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о критике в адрес своей команды за оборонительный стиль.

"Мы не можем оценивать чужие мнения. Нам нужно сосредоточиться на ближайшем матче Ла Лиги. Там нас ждет "Мальорка", которой, как и нам, очень нужны очки. Нам предстоит трудный матч на поле, где всегда тяжело играть.

Меня не беспокоит, что думают другие. У каждого свое мнение, которое нужно уважать. Мы будем оставаться скромными и продолжать работать во благо "Атлетико", – сказал аргентинский специалист.

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