Симеоне поделился мнением о нападающем "Атлетико" Фелише

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Симеоне поделился мнением о нападающем "Атлетико" Фелише

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне перед матче 29-го тура Ла Лиги против "Осасуны" высказался по поводу травмированного нападающего Жоау Фелише.

"Жоау отлично начал, но потом ему пришлось уехать, и вернулся он с таким же энтузиазмом. Мы оценим его состояние на занятии и примем решение. Он молод, у него все впереди. Надеемся, он станет определяющим игроком для команды", - цитирует тренера Marca.

Напомним, несколько недель назад 20-летний футболист травмировался на тренировке. У него было диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.

В этом сезоне нападающий участвовал в 20 матчах Ла Лиги, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

А еще: У форварда "Атлетико" Фелиша выявлено повреждение связки колена| http://soccernews.ru
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