Симеоне поделился мнением о нападающем "Атлетико" Фелише
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне перед матче 29-го тура Ла Лиги против "Осасуны" высказался по поводу травмированного нападающего Жоау Фелише.
"Жоау отлично начал, но потом ему пришлось уехать, и вернулся он с таким же энтузиазмом. Мы оценим его состояние на занятии и примем решение. Он молод, у него все впереди. Надеемся, он станет определяющим игроком для команды", - цитирует тренера Marca.
Напомним, несколько недель назад 20-летний футболист травмировался на тренировке. У него было диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.
В этом сезоне нападающий участвовал в 20 матчах Ла Лиги, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
А еще: У форварда "Атлетико" Фелиша выявлено повреждение связки колена| http://soccernews.ru
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|М
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|43
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
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|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14