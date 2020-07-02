Симеоне поделился мнением о положении Гризманна в "Барселоне"

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Симеоне поделился мнением о положении Гризманна в "Барселоне"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о положении экс-игрока мадридцев Антуана Гризманна в "Барселоне".

Напомним, наставник каталонцев Кике Сетьен не доверят французу место в стартовом составе и выпускает на поле лишь на несколько минут.

"Этот вопрос для нас не важен, не хочу быть неуважительным. Нам предстоит играть много матчей в концовке.

В нашей команде и три минуты могут иметь значение. Мы проиграли финал Лиги Чемпионов за три минуты, и для меня они очень важны", - передает слова Симеоне Goal.

29-летний игрок присоединился к "сине-гранатовым" прошлым летом за 120 миллионов евро, в его активе 14 голов и 4 ассиста в 43 матчах.

Не пропустите: Сетьен находится на грани увольнения из "Барселоны"| http://soccernews.ru

 
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