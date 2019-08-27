Симеоне поделился мнением о репутации "Атлетико"

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Симеоне поделился мнением о репутации "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает репутации своей команды. Об этом сообщает Marca.

"С таким стадионом и футболистом, который стоит 126 миллионов евро нас трудно назвать обычной командой.

Однако мы команды, в которой собраны простой люди. Это заложено в наших корнях и экономическое развитие этого не изменит", - сказал Симеоне. 

Отметим, что на стадион "Ванда Метрополитано" потребовалось 240 миллионов евро. Этим летом клуб приобрел игрока "Бенфики" Жоау Фелиша за 126 миллионов евро.

А еще: "Спартак" вступил в гонку за сына Диего Симеоне| http://soccernews.ru
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