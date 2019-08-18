Симеоне поделился мнением о том, когда лучше закрывать трансферное окно
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказал свое мнение по поводу закрытия трансферного окна в национальных чемпионатах.
"Думаю, все бы хотели, чтобы все было как в Англии. К началу чемпионата у английский команды уже укомплектованы составы.
Это очень хорошо психологически - сосредоточится на тех, кто точно будет играть. Нам же нужно ждать 2 сентября", - сказал Симеоне.
Сегодня, 18 августа, "Атлетико" сыграет с "Хетатфе" в рамках 1-го тура Примеры. Начало - в 23:00 (мск)
А еще: "Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 1:1, "Мальорка" - "Эйбар" - 2:1 (видеообзоры матчей Примеры) | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 17 августа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32