Симеоне поделился мнением о том, когда лучше закрывать трансферное окно

1 Теги диего симеонеатлетико мадрид

Симеоне поделился мнением о том, когда лучше закрывать трансферное окно

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказал свое мнение по поводу закрытия трансферного окна в национальных чемпионатах.

"Думаю, все бы хотели, чтобы все было как в Англии. К началу чемпионата у английский команды уже укомплектованы составы.

Это очень хорошо психологически - сосредоточится на тех, кто точно будет играть. Нам же нужно ждать 2 сентября", - сказал Симеоне.

Сегодня, 18 августа, "Атлетико" сыграет с "Хетатфе" в рамках 1-го тура Примеры. Начало - в 23:00 (мск)

А еще: "Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 1:1, "Мальорка" - "Эйбар" - 2:1 (видеообзоры матчей Примеры)  | http://soccernews.ru
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