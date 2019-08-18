Симеоне поделился мнением о том, когда лучше закрывать трансферное окно

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказал свое мнение по поводу закрытия трансферного окна в национальных чемпионатах.

"Думаю, все бы хотели, чтобы все было как в Англии. К началу чемпионата у английский команды уже укомплектованы составы.

Это очень хорошо психологически - сосредоточится на тех, кто точно будет играть. Нам же нужно ждать 2 сентября", - сказал Симеоне.

Сегодня, 18 августа, "Атлетико" сыграет с "Хетатфе" в рамках 1-го тура Примеры. Начало - в 23:00 (мск)

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