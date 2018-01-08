Симеоне поделился мнением о трансфере Коутиньо в "Барселону"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал переход Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону".
"Полезно и важно, когда клуб получает возможность подписать игрока вроде Коутиньо, хоть он и не сможет выступать в Лиге Чемпионов. Такие трансферы делают Ла Лигу сильнее. Учитывая отрыв "Барселоны", это очень важный шаг" - приводит слова Симеоне Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11