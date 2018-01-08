Симеоне поделился мнением о трансфере Коутиньо в "Барселону"

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Симеоне поделился мнением о трансфере Коутиньо в "Барселону"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал переход Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону".

"Полезно и важно, когда клуб получает возможность подписать игрока вроде Коутиньо, хоть он и не сможет выступать в Лиге Чемпионов. Такие трансферы делают Ла Лигу сильнее. Учитывая отрыв "Барселоны", это очень важный шаг" - приводит слова Симеоне Goal.com.

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