Симеоне поделился настроем на матч с "Вальядолидом"

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился настроем перед заключительным туром Ла Лиги с "Вальядолидом".

– Был очень длинный сезон, в котором мы все прошли через множество ситуаций, чтобы достичь такого результата. Теперь последний день, и две команды борются за титул. Это чемпионат Испании.

– Какой вы видите завтрашнюю игру?

– Финал, в котором две команды борются за разные цели, но обе собираются отдать свои жизни ради их достижения, – заявил Симеоне.

Также не пропустите: "Леванте" на своем поле сыграл вничью с "Кадисом". | http://soccernews.ru