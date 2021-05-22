Симеоне поделился настроем на матч с "Вальядолидом"

Теги ла лигаатлетико мадридреал вальядолиддиего симеоне

Симеоне поделился настроем на матч с "Вальядолидом"Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился настроем перед заключительным туром Ла Лиги с "Вальядолидом".

– Был очень длинный сезон, в котором мы все прошли через множество ситуаций, чтобы достичь такого результата. Теперь последний день, и две команды борются за титул. Это чемпионат Испании.

– Какой вы видите завтрашнюю игру?

– Финал, в котором две команды борются за разные цели, но обе собираются отдать свои жизни ради их достижения, – заявил Симеоне.

Также не пропустите: "Леванте" на своем поле сыграл вничью с "Кадисом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба прокомментировал костюм Дэдпула

Дзюба прокомментировал костюм Дэдпула

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов