Симеоне поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

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Симеоне поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался в преддверии матча 27-го тура испанской Примеры против "Барселоны".

"Наша цель - совершенствоваться. Мы всегда составляли конкуренцию и будем бороться в воскресенье. Этот матч очень важен. За нашего соперника говорит статистика. У "Барселоны" фантастический сезон. Исход игры будут решать мелкие детали. Нам нужны очки, чтобы получить уверенность на остаток сезона" - приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, что матч "Барселона" - "Атлетико" состоится сегодня в 18:15 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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