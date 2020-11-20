Симеоне поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

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Симеоне поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался в преддверии игры 10-го тура Примеры против "Барселоны".

"Каждый матч даёт вам возможность победить, это очевидно. Мы постараемся доставить проблемы сопернику и сыграть в свой футбол. "Барса" находится на стадии обновления, в их составе сочетаются молодые игроки, опыт и выдающийся уровень. Нам будет сложно, но мы постараемся достичь нужного результата", - приводит слова Симеоне AS.

Матч "Атлетико" - "Барселона" состоится в субботу, 21 ноября, в 22:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что "матрасники" не побеждали "сине-гранатовых" в рамках чемпионата с февраля 2010 года.

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