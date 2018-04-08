Симеоне поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

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Симеоне поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал предстоящую игру против "Реала".

"У нас есть свои козыри. Постараемся воспользоваться ими в данной игре. "Реал" - один из лучших клубов в мире, играть против которого всегда интересно" - приводит слова Симеоне AS.

Поединок медлу "Реалом" и "Атлетико" состоится сегодня в 17:15 по московскому времени.

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