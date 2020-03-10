Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Отметим, что в отличие от многий матчей турнира в "Ливерпуле игра состоится со зрителями.

"Мы сыграем против невероятной команды, которая доказала, чего стоит.

Я никогда не играл на "Энфилде". Ни как тренер, ни как футболист.

Играть без зрителей было бы несправедливо по отношению к "Ливерпулю". Мы ведь играли при болельщиках. Фанаты очень важны для "Ливерпуля", - цитирует Симеоне as.com.

Матч состоится завтра, 11 марта, и начнется в 23:00 (мск).

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